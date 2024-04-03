Здания разрушены в городе на востоке Тайваня после землетрясения TVBS: несколько зданий разрушены в Хуаляне после землетрясения на Тайване

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com./Global Look Press

Несколько зданий в городе Хуалянь на востоке Тайваня получили серьезные повреждения в результате землетрясения, сообщает телеканал TVBS. Магнитуда подземных толчков достигла 7,2.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск), эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, уточнили местные сейсмологи журналистам. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,5 км.

Ранее пресс-служба японского национального метеорологического управления объявила, что еще четыре землетрясения произошло вблизи восточного побережья Тайваня. Магнитуда толчков достигла 5,4. Кроме этого, было зарегистрировано еще две сейсмические активности. Первая произошла к юго-западу от Окинавы, вторая — там же. Подземные толчки проявились менее чем через 15 минут после первого катаклизма, их магнитуда составила 6,6.

До этого два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры находились неподалеку друг от друга: первая сейсмическая активность магнитудой 4,4 произошла в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.