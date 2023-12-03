«Зависимость»: Россия обрела власть над союзником США с помощью продукта Япония стала зависима от импорта российского краба

Фото: Tim Brakemeier/dpa/Global Look Press

Японский рынок захватил российский краб, сообщает Nihon Keizai. По данным аналитиков, у страны выработалась «крабовая зависимость», избавиться от которой будет сложно.

Доля импорта российских продуктов (краба. — NEWS.ru) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году. — NEWS.ru). Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много, — отметили авторы материала.

По словам журналистов, высокий спрос на морепродукты из России в Японии связан с санкциями США. Если раньше Штаты были крупнейшим потребителем российского краба, то из-за запрета на импорт в Америку производители обратили взор на Азию, пояснили в газете.

До этого стало известно, что один из крупнейших мировых производителей табачной продукции Japan Tobacco International продолжит вести бизнес в России. Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI РФ Сергей Глушков отметил, что японская компания приняла решение продолжить работу, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли.

Ранее президент России Владимир Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ готова сотрудничать с Японией, если та проявит инициативу. В ответ на вопрос о «захлопнутом окне» отношений Токио и Москвы глава государства напомнил, что был плотником.