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Застрявший в Кабуле американец рассказал о «поддельных» визах для афганцев

08:21, 22 августа 2021
Застрявший в Кабуле американец рассказал о «поддельных» визах для афганцев Фото: Saifurahman Safi/Global Look Press
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Застрявший в оккупированной талибами (запрещённая в России организация) столице Афганистана, Кабуле, американец Дэвид Фокс в эфире ABC News рассказал о «поддельных» визах, которые попали к афганцам благодаря госдепу США.

По словам Фокса, они с женой пытались добраться до аэропорта Кабула, однако из-за опасной обстановки в городе были вынуждены вернуться обратно домой. Консульский отдел американского посольства в Афганистане в качестве помощи прислал Дэвиду визовые бланки, оказавшиеся пустыми: как сообщил американец, документ «никому не адресован, внизу нет серийного номера, нет штрих-кода». Фокс заявил, что такие бланки без имени получили тысячи афганцев, которые свободно могли распечатать ещё сотни копий на принтере.

Смешной, поддельный документ, созданный Госдепом США, — высказался Фокс.

Ранее сообщалось об эвакуации большинства американских дипломатов из посольства США в Кабуле в связи с захватом власти в стране членами террористической группировки «Талибан» (запрещена в России).

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