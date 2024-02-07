Стая косаток спаслась из ледяного плена у берегов Японии ТАСС: застрявшая у берегов Японии стая косаток могла спастись

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стая косаток, попавшая в ледяной плен у берегов Японии, могла спастись, заявил ТАСС представитель муниципалитета города Раусу на острове Хоккайдо. По словам чиновника, дрейфующие льды в районе, где заметили косаток, заметно ослабли и расступились. Однако вероятность того, что млекопитающие могли вновь застрять во льдах в другом месте, сохраняется, заявил он.

Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться. Сохраняется, конечно, опасность того, что они могут угодить в новую ловушку, — заявил представитель муниципалитета.

Краснокнижные косатки попали в ледяной плен в проливе Немуро. Предполагается, что их могло занести в японские воды из России. По словам биолога Григория Цидулко, у животных было примерно 20 часов на то, чтобы выбраться из ледяной ловушки. В противном случае им грозила смерть. Японские специалисты приступили к поиску места, в котором застряли косатки. Помощь коллегам предложили в Росрыболовстве. В настоящее время судьба застрявших млекопитающих остается неизвестной.