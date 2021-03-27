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Заражённый коронавирусом пассажир умер на карантине в японском аэропорту

14:59, 27 марта 2021 13
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Человек, заразившийся коронавирусом, умер в японском аэропорту, где он находился на карантине, рассказали в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Погибшей была женщина, возраст которой больше 50 лет. Она вернулась из Египта 16 марта и сдала тест на коронавирус. Результат анализа оказался положительным.

Пассажирку оставили на карантин на две недели в здании воздушной гавани, где были оборудованы специальные зоны для этих целей. Врачи не обнаружили у неё симптомов заболевания. Однако 27 марта пациентка внезапно умерла, передаёт ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура рассказал, когда вакцины от коронавируса AstraZeneca и Moderna будут одобрены для применения в стране. По его словам, это может случиться уже в мае.

Министр также поведал о планах руководства страны сделать более широким проведение ПЦР-тестов для того, чтобы как можно скорее выявлять новые случаи заражения. По его словам, тесты будут проводить на торговых улицах и станциях метро и поездов, писал NEWS.ru.

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