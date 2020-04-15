Запрет на употребление в пищу собак и кошек введён ещё в одном городе КНР

https://static.news.ru/photo/58a6d50a-7f15-11ea-88e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

В китайском городе Чжухай запретят есть мясо собак и кошек, так как эти животные исключены из списка съедобных и причислены к категории «домашних».

Чжухай стал вторым в КНР городом после Шэньчжэня, где введён подобный запрет. В обоих населённых пунктах он начнёт действовать с 1 мая, передаёт Lenta.ru.

Законодатели должны придерживаться Каталога генетических ресурсов скота и птицы, чтобы решить, каким мясом можно будет законно торговать и есть, — сказал руководитель комитета по правовым вопросам муниципального конгресса Чжухая Юн Лин на пресс-конференции 14 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бродячие собаки, вероятно, являются промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом от летучих мышей к человеку. Об этом заявил профессор кафедры биологии Университета Оттавы Сюхуа Сю.