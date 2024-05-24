Западу пригрозили последствиями при разрешении ВСУ бить по России AT: Запад ждет непредсказуемый ответ, если страны разрешат ВСУ бить по России

Фото: МО Украины

Президент России Владимир Путин может не оставить без ответа потенциальное решение Запада разрешить Украине наносить удары его оружием по территории РФ, сообщает Asia Times. По мнению обозревателя, преподавателя Портсмутского университета Кристофера Морриса, реакция Москвы грозит быть сильной и непредсказуемой.

Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России, — считает автор.

Он предположил, что ответ России не изменил бы общую ситуацию в зоне боевых действий, однако определенно повысил бы риски перерастания конфликта в более разрушительный. Как отмечает Моррис, нельзя игнорировать и «ядерные угрозы Кремля».

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, поскольку американский лидер будет собирать деньги на избирательную кампанию. По его мнению, это настоящая сенсация. Данный расклад говорит о том, что конференция в Швейцарии по Украине почти проваливается, уверен эксперт.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил возможность нападения России на одну из стран НАТО. Он считает, что разговоры о «российской угрозе» являются маневром для подготовки к войне, но исключительно со стороны Запада.