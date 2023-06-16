Запад предупредили об ужасном исходе из-за конфликта с Россией SCMP: ошибочное отношение Запада к России способно привести к ядерной катастрофе

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Конфронтация Запада с Россией может закончиться ядерной катастрофой, заявил обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр. По его мнению, политику в отношении Москвы в западных столицах следует менять.

Пауэр сослался на статью писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, написанную в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ней автор утверждал, что ядерное оружие могло бы положить конец глобальным войнам между ведущими державами ценой «мира, который не будет миром».

Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении. Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России, — считает обозреватель.

Он напомнил, что лидеры Советского Союза и России хотели установить дружественные отношения с США, в то время как главам стран на Западе со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер не хватало «мудрого подхода» к Москве.

Россия прежде много раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение Альянса не принесет большей безопасности Европе.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Альянс. По мнению депутатов, вступление Украины в НАТО и Евросоюз повысит региональную и глобальную безопасность. На сессии ЕП в Страсбурге за принятие резолюции выступили 425 депутата, против — 38, воздержались от голосования 42 представителя Европарламента.