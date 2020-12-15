Заммэра города Ухань попала под следствие из-за нарушений дисциплины

https://static.news.ru/photo/6d11f64e-3ebb-11eb-82bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua/Global Look press

Заместитель мэра китайского города Ухань, расположенного в провинции Хубэй, Сюй Хунлань находится под следствием из-за серьёзного нарушения законов и дисциплины.

Согласно данным местной комиссии по проверке дисциплины, в отношении заммэра начата дисциплинарная проверка и расследование. Другие подробности пока не разглашаются.

Сюй Хунлань занимала различные партийные и государственные должности в городе Ухань с 2000 года. Она исполняла обязанности заместителя главы города с мая 2017 года.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные и чиновники из КНР в последние месяцы всё увереннее отрицают вину своей страны в распространении инфекции. По их словам, коронавирус впервые появился не в Китае. Пекин винит в возникновении COVID-19 то Италию, то Индию, то США, пытаясь реанимировать собственный имидж как внутри республики, так и за рубежом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.