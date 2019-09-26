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Власти Китая открыли новый аэропорт Пекина — Дансин. Он примет на себя все функции самой старой китайской воздушной гавани Наньюань.

В свой последний день аэровокзал обслужил 75 рейсов, через него прошли 11,5 тысячи пассажиров. В настоящее время здание полностью закрыто.

Наньюань был построен в 1910 году во времена династии Цин. После падения империи в 1913 году там было открыто первое в Китае лётное училище. Его закрыли в 1928 году на фоне продолжающейся гражданской войны.

В период китайско-японской войны в 1937-1945 годах Пекин был захвачен японцами. Они активно использовали Наньюань в военных целях. После окончания Второй мировой войны власти Китайской Республики использовали воздушную гавань для правительственных перелётов.

После образования КНР в 1949 году аэродром использовали ВВС страны. Для гражданской авиации он был открыт в 1986 году, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что китайский бизнес готов вкладывать деньги и предоставлять технологии при строительстве очистных сооружений в России. Китай намерен не только реализовывать готовые решения, но и создавать сервисные центры, участвовать в совместных разработках.