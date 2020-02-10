https://static.news.ru/photo/aa7be55c-4c46-11ea-a075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photomall/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «несистемными и хаотичными» действия японских властей по организации карантина на круизном лайнере Diamond Princess, застрявшем в порту Иокогамы после обнаружения коронавируса у пассажира. На борту находятся 24 россиянина.

Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы, — отметила Захарова в эфире «Русского радио».

По информации РИА Новости, карантин на Diamond Princess предварительно введён до 19 февраля. На борту находятся 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, у 130 их которых обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

Как писал NEWS.ru, Минздрав Японии 10 февраля признал, что число инфицированных на лайнере удвоилось.