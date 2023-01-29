Южнокорейский военный открыл огонь возле границы с КНДР

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Корейская Демилитаризованная Зона

Южнокорейский солдат 28 января по ошибке открыл огонь из пулемета неподалеку от государственной границы с КНДР. Как пишет агентство Yonhap, ссылаясь на информированные источники в армии, инцидент произошел во время тренировки. Стрельбу инсайдеры называют непреднамеренной. Ни одна пуля не вышла за пределы южнокорейской стороны военной демаркационной линии (фактическая граница с КНДР).

Никаких особых действий с северокорейской стороны замечено не было, ведется расследование точных обстоятельств инцидента, — сообщил представитель армии.

Как выяснилось, солдат ошибочно выпустил четыре пули на одном из наблюдательных постов в демилитаризованной зоне в провинции Канвондо. В ходе этой тренировки открытие огня не предусматривалось.

Первая за долгие годы перестрелка между сторонами произошла в мае 2020 года. Тогда не меньше четырех пуль из КНДР попали в сторожевой пост Южной Кореи в центральной части демилитаризованной зоны. После южнокорейские войска были вынуждены открыть ответный огонь.

Ранее стало известно, что Южная Корея планирует разработать новый среднесрочный и долгосрочный план межкорейского объединения, основанный на принципах свободы и демократических ценностей. Также Южная Корея будет стремиться к нормализации отношений c Северной Кореей за счет прямых и косвенных контактов, включая поддержку гражданских обменов.