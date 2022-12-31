Южнокорейские военные рассказали о траектории полета дронов КНДР МО Южной Кореи: дроны КНДР вряд ли смогли добыть важную информацию

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В Минобороны Южной Кореи усомнились, что дроны КНДР, которые вторглись в воздушное пространство республики, смогли получить какую-то важную информацию. Южнокорейские военные также опровергли сообщения, что один из беспилотников КНДР достиг здания администрации президента в Сеуле, передал ТАСС со ссылкой на Yonhap News TV. Представители МО заверили, что поддерживают средства наблюдения ПВО в столичном районе Йонсан, где расположен офис президента, в состоянии готовности.

Учитывая нынешний уровень технологий Севера, мы считаем, что они не могли добыть полезную информацию на этой траектории полета. <...> Факта проникновения в зону, где запрещены полеты, в небе над районом Йонсан не было, — говорится в сообщении.

Пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось перехватить дроны. Один из БПЛА долетел до Сеула и вернулся на территорию КНДР, еще четыре, выполнявшие полет западнее столицы, исчезли с радаров.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи ранее принесли извинения за то, что не смогли сбить беспилотники. Военные признали, что оказались не готовы противостоять угрозам БПЛА КНДР.

Вечером 31 декабря военные Южной Кореи зафиксировали запуск баллистической ракеты в КНДР. По предварительным данным, Северная Корея выполнила пуск ракеты в сторону Японского моря. Это стало уже второй за день провокацией со стороны Пхеньяна, подчеркнули в Сеуле. Утром в субботу сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря три баллистических ракеты.