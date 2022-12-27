Южнокорейские военные извинились, что не смогли перехватить дроны КНДР

Фото: Defese Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные из Южной Кореи извинились за то, что не смогли сбить беспилотники КНДР, пять из которых нарушили ранее воздушное пространство страны, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. В комитете отметили, что военные оказались недостаточно готовы, чтобы противостоять угрозам со стороны северокорейских дронов. Южнокорейские командующие пообещали мобилизовать силы для устранения этой опасности.

Мы сожалеем, что хотя наши военные засекли эти беспилотники и отследили их полет, они не смогли их уничтожить, — говорится в заявлении.

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что разбился южнокорейский истребитель Ка-1, вылетевший с авиабазы ​​Вонджу для противодействия беспилотникам КНДР, которые впервые с 2017 года вторглись на территорию Южной Кореи. Оба пилота спаслись. Агентство отмечает, что в сторону беспилотника сначала были сделаны предупредительные выстрелы, после чего ВВС страны подняли в воздух истребители и ударные вертолеты.

Также Yonhap сообщило, что КНДР 23 декабря запустила баллистическую ракету и БПЛА в сторону Японского моря. Менее чем неделю назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в Восточное море. Япония и Южная Корея в очередной раз выразили крайнюю обеспокоенность тем, что КНДР участила запуск ракет. Токио же до этого опубликовал документ в сфере национальной безопасности, в котором закрепило право на «возможности для контрудара» в случае нападения.