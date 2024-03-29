Южнокорейская газета оправдалась за карикатуру на теракт в «Крокусе» The Korea Herald сожалеет из-за публикации карикатуры на теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Южнокорейская газета The Korea Herald выразила сожаление в связи с публикацией карикатуры на пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» и направила соболезнования семьям погибших. Посольство России в Сеуле ранее расценило карикатуру как кощунственную, сообщает ТАСС.

The Korea Herald выражает глубокие соболезнования жертвам теракта в «Крокус сити холле» 22 марта и разделяет эту необъятную скорбь вместе с народом. В связи с этим мы глубоко сожалеем о публикации <...> карикатуры в номере газеты от 27 марта, — приводит посольство обращение газеты.

В издании назвали свои действия оплошностью. Там отметили, что уважают чувства тех, кто был оскорблен карикатурой. Газета также признала, что несет ответственность за то, чтобы публикуемые ей материалы соответствовали нормам приличия.

Российское консульство ранее отмечало, что карикатура является циничной. По мнению дипломатов, она в равной мере оскорбляет и чувства граждан Южной Кореи.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 143 человека. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Украина может быть причастна к теракту.