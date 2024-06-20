Южная Корея высказала недовольство сотрудничеством России и КНДР Южной Корея назвала военное сотрудничество РФ и КНДР нарушением резолюций СБ ООН

Фото: YONHAP/EPA/TASS

Лим Су Сок

Южная Корея выразила сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР, заявил агентству Yonhap представитель МИД республики Лим Су Сок. Он добавил, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Выражаем сожаление из-за того, что Россия и Северная Корея, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе наши, заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военно-техническое сотрудничество, которое прямо нарушит резолюции Совета Безопасности ООН, — привело агентство слова дипломата.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что союз с КНДР может испортить отношения России и Южной Кореи. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Договор о всеобъемлющем сотрудничестве РФ и КНДР при этом не изменит воинствующей позиции Запада. По его мнению, они будут проводить такую же политику.

Ранее министр обороны Республики Корея Син Вон Сик объявил, что Южная Корея и США приступили к разработке мер на случай, если КНДР усилит свой военный потенциал. По его словам, этому могут поспособствовать «поставки военных технологий из России».