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Министры силовых ведомств Южной Кореи испытывают «серьёзную обеспокоенность» в связи с запуском в направлении Японского моря неопознанных снарядов, осуществлённом КНДР. Об этом в понедельник, 2 марта, журналистам рассказали представители администрации южнокорейского президента.

Детали о запуске раскрыли в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи. Там отметили, что снаряды пролетели 240 км на высоте в 35 км. Это был первый запуск в 2020 году. Снаряды были пущены в направлении Японского моря, передаёт «Интерфакс», ссылаясь на сведения представителей южнокорейской президентской администрации.

Как ранее писал NEWS.ru, два запущенных КНДР снаряда не достигли исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны в Японском море, заявило Минобороны Японии.

Там также отметили, что находящиеся в регионе корабли и гражданские самолёты не получили никакого ущерба.