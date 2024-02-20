Южная Корея возмутилась подарком Ким Чен Ыну от Путина Южная Корея назвала передачу автомобиля Aurus КНДР нарушением резолюции СБ ООН

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Ким Чен Ын

Передача российского автомобиля Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну может нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН, сообщает информагентство Yonhap со ссылкой на заявление сотрудника южнокорейского Министерства объединения. По его словам, это обусловлено тем, что подаренный президентом России Владимиром Путиным автомобиль относится к классу люкс.

Согласно тексту резолюции Совета Безопасности ООН № 2397, принятой в декабре 2017 года, Северной Корее запрещается передавать или продавать любые предметы роскоши, в том числе и люксовые автомобили, утверждает южнокорейский чиновник. Он подчеркнул, что Сеул намерен отреагировать на нарушение резолюции. При этом он не уточнил, какой именно будет реакция Южной Кореи на передачу автомобиля Aurus.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus, при этом не уточнив конкретную модель. Информацию о передаче машины также подтвердили в Центральном телеграфном агентстве Кореи. Отмечается, что автомобиль передали 18 февраля сестре лидера КНДР, заместителю заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Она назвала этот жест со стороны России «свидетельством особых дружеских отношений».