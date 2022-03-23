Южная Корея с 1 апреля отменит визовый режим для 25 стран, включая Россию

Власти Южной Кореи приняли решение с 1 апреля возобновить безвизовый режим для россиян и граждан 25 других стран, говорится в сообщении опубликованном на сайте Генерального консульства Республики Корея в городе Владивостоке. Визовый режим был ранее введён в связи с распространением коронавирусной инфекции. Въезд будет разрешён определённым категориям граждан для обучения, дипломатических целей и лечения.

По решению правительства Республики Южная Корея с 01.04.2022 года 00:00 часов для 25 стран, включая РФ, отменяется приостановка безвизового режима, введённая в связи с распространением COVID-19, — говорится в сообщении.

Согласно публикации генконсульства, теперь гражданам, планирующим путешествие в Южную Корею потребуется только электронное разрешение на въезд — K-ETA. Дата начала приёма заявок на его получение в настоящий момент неизвестна.

Ранее власти Таиланда заявили о планах отменить с 1 апреля обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Теперь его результаты не нужно будет предъявлять при пересечении границы королевства.

Вьетнам также открыл границы для иностранных туристов, в том числе и для невакцинированных. Въезд теперь разрешён гражданам 13 стран, Россия в их числе. Кроме того, после двухлетней паузы восстановлен 14-дневный безвизовый режим.