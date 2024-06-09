Южная Корея разработала план защиты от мусорных атак КНДР Южная Корея возобновит вещание из громкоговорителей на границе с КНДР

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Республика Корея возобновит работу громкоговорителей на границе с КНДР в ответ на отправку шаров с мусором из народной республики, сообщила администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля по итогам заседания совета национальной безопасности страны. В Сеуле отметили, что возлагают всю ответственность за рост напряженности на Пхеньян.

Режиму Северной Кореи будет сложно вынести принимаемые нами меры, но эти меры будут нести свет и надежду населению и армии Северной Кореи. Сегодня установим громкоговорители и запустим вещание, — говорится в заявлении.

КНДР 8 июня снова запустила шары, как предполагается, с мусором на территорию Республики Кореи, сообщил источник агентства Yonhap в комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Также на телефон корреспондента ТАСС пришло уведомление от властей Сеула.

С 28 мая КНДР запустила более 600 шаров на территорию Республики Кореи. Простые аэростаты несли с собой груз из разнообразного мелкого мусора, батареек и даже навоза. 1 июня военные в Южной Корее сообщили, что зафиксировали новые перемещения шаров над северной частью Корейского полуострова. Если ветер не переменится, то в ближайшие дни они вновь окажутся над корейской территорией. Отмечается, что некоторые из шаров долетели даже до Сеула.