Южная Корея расширила ограничения на поставки товаров в Россию Сеул расширил перечень запрещенных для поставок в РФ товаров до 1159 позиций

Власти Южной Кореи расширили перечень товаров, ограниченных на экспорт в Россию и Белоруссию, до 1159 позиций, сообщает министерство торговли, промышленности и энергетики республики. Для их поставок необходимо получить специальное разрешение правительства, в которое, в частности, включены тяжелая строительная техника, авиакомпоненты и новые категории автомобилей.

Отмечается, что в соответствии с пересмотром существующих правил торговли стратегическими товарами Сеул уточнил 682 наименования, включая металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, машины и другие товары в список предметов, запрещенных к экспорту в РФ И РБ без специального разрешительного документа. Таким образом, после нового постановления общее количество позиций достигло 1159.

Также теперь под ограничения попадают все машины с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра, а не только автомобили стоимостью до $50 тысяч долларов, как было ранее. В министерстве объяснили новые меры «высокой вероятностью» использования перечисленных предметов в военных целях.

В то же время Сеул продолжит выдавать индивидуальные разрешения после проверок и при соблюдении некоторых условий. Ограничения начнут действовать с 2024 года после прохождения административных процедур внутри Южной Кореи.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты согласились сократить объем поставок в Россию некоторых товаров, используемых в военных целях на Украине. В Эмиратах также подчеркнули, что продолжают поддерживать тесный диалог с международными партнерами по вопросам конфликта на Украине и его последствий для мировой экономики.