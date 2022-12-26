Южнокорейский истребитель разбился при попытке ликвидировать дрон КНДР

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Разбился южнокорейский истребитель Ка-1, вылетевший с авиабазы ​​Вонджу для противодействия беспилотникам КНДР, которые впервые с 2017 года вторглись на территорию Южной Кореи, передает Yonhap. Оба пилота спаслись. Агентство отмечает, что в сторону беспилотника сначала были сделаны предупредительные выстрелы, после чего ВВС страны подняли в воздух истребители и ударные вертолеты.

Легкий штурмовик КА-1 разбился при взлете с авиабазы ​​Вонджу, он был направлен на операцию против северокорейских беспилотников, — говорится в сообщении.

Сообщается, что северокорейские БПЛА были замечены к югу от межкорейской границы в районе 10:25 по местному времени (04:25 мск). О том, были ли дроны КНДР вооружены, не говорится.

Незадолго до того, как появилась информация о вторжении дронов, власти Южной Кореи временно приостановили пассажирские авиарейсы из аэропортов Инчхон и Кимпхо. С таким запросом обратились южнокорейские военные, пишет Reuters. О причине остановки рейсов изначально не сообщалось.

Ранее Yonhap сообщило, что КНДР 23 декабря запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Менее чем неделю назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в Восточное море. Япония и Южная Корея в очередной раз выразили крайнюю обеспокоенность тем, что КНДР участила запуск ракет. Токио же до этого опубликовал документ в сфере национальной безопасности, в котором закрепило право на «возможности для контрудара» в случае нападения.