Южная Корея признала первую смерть после вакцинации от COVID-19

Первую смерть в результате вакцинации от COVID-19 признали органы здравоохранения Южной Кореи. Мужчина скончался от тромбоцитопении после прививки препаратом от компании AstraZeneca. Данные группы по реагированию и продвижению вакцинации в Республике Корея приводит РИА Новости.

Инцидент случился в среду, 16 июня. По словам главы команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ён Чжун, у скончавшегося 30-летнего мужчины был подтверждён тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Он делал прививку 27 мая, через 9 дней у него началась сильная головная боль и тошнота. Мужчина был госпитализирован.

Это первый случай в Южной Корее, когда была признана смерть в результате вакцинации. Всего в стране зарегистрировано 224 летальных исхода, которые могли быть связаны с прививками против коронавируса. Считается, что 210 случаев с прививками не связаны, ещё 13 требуют дополнительного расследования.

В связи с опасениями возникновения побочных эффектов в Южной Корее с апреля текущего года вакцина от компании AstraZeneca предлагается только гражданам старше 30 лет.

В настоящее время в стране привиты 7,9% населения, первый укол получили 29,2%. Для вакцинации применяются препараты от компаний AstraZeneca, Pfizer и Janssen.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ выработал рекомендации по ревакцинации от COVID. Повторную прививку от коронавируса в период подъёма заболеваемости нужно делать раз в полгода, при более спокойной ситуации — раз в год.