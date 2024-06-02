Сеул пригрозил КНДР «невыносимыми мерами» из-за мусорной бомбардировки

Фото: EPA/TASS

Сеул начнет принимать «невыносимые меры» в ответ на запуск Пхеньяном воздушных шаров с мусором, пишет Yonhap со ссылкой на заявление начальника управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжина. Он назвал действия КНДР бессмысленными и иррациональными провокациями, которые представляют реальную опасность для жителей республики.

Мы еще раз предостерегаем от провокаций, таких как запуск ненужных шаров или нарушение работы GPS. <...> Мы начнем принимать меры, которые Северной Корее будет сложно вынести. Мы сделаем это сразу, без дальнейших колебаний, — сказал Чан Хо Чжин.

КНДР 29 мая отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. В этих шарах находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, а также другой мусор и даже навоз. А 1 июня границу двух стран с северной стороны пересекли еще около 600 воздушных шаров с мусором.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что КНДР могла проверить ПВО Южной Кореи отправленными 150 шарами. Он подчеркнул, что таким образом Пхеньян мог выяснить, способен ли Сеул обнаруживать различные объекты и сколько радиолокационных станций есть у страны.