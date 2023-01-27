Южная Корея подготовит новый план объединения с КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южная Корея планирует разработать новый среднесрочный и долгосрочный план межкорейского объединения, основанный на принципах свободы и демократических ценностей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения. Также Южная Корея будет стремиться к нормализации отношений c Северной Кореей за счет как прямых, так и косвенных контактов, включая поддержку гражданских обменов.

Правительство намерено объявить о новом плане в течение этого года после уточнения его на основе мнений экспертов и широкой общественности, — говорится в сообщении.

Также в министерстве уточнили, что в случае улучшения отношений двух стран первоочередное внимание планируется уделить решению проблем семей, разделенных во время корейской войны 1950-53 годов, и южнокорейцев, задержанных в Северной Корее. Кроме того, министерство будет добиваться отмены запрета на публичный доступ к северокорейским радиопередачам, СМИ и публикациям, чтобы восстановить «национальную однородность» между Кореями. Так, правительство рассматривает возможность разрешить людям читать в специально отведенных местах газету КНДР «Родон синмун».

Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что он не против встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Он подчеркнул, что переговоры должны дать практические результаты, а не проводиться только ради самой процедуры. По его словам, встречу необходимо начать с гуманитарных вопросов, чтобы «открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером», провести определенное число дискуссий и задать нужное направление.