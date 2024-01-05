Южная Корея ответила на обстрел КНДР Южная Корея провела военные учения в Желтом море в ответ на артудар КНДР

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Вооруженные силы Южной Кореи провели военные учения на островах в Желтом море, сообщает агентство Yonhap. Они стали ответом на артиллерийский обстрел акватории около островов Енпхендо и Пэннендо со стороны КНДР.

В учениях участвовали подразделения морской пехоты, которые находятся на Енпхендо и Пэннендо. Военные провели обстрел акватории с применением самоходных артиллерийских установок К9. Как уточнило агентство, морская пехота Южной Кореи провела учебные стрельбы по условным целям впервые после 19 сентября 2018 года, когда было заключено межкорейское соглашение о снижении военной напряженности.

Береговая артиллерия КНДР ранее выпустила в направлении южнокорейских островов около 200 снарядов. Ракеты упали к северу от северной разграничительной линии, считающейся в Сеуле фактической морской границей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что Северная Корея «без малейшего колебания» нанесет удар по США и Южной Корее и «уничтожит столицы врага», если они пойдут по пути военной конфронтации. Он также выразил уверенность, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».