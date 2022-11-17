Южная Корея может создать ядерное оружие Власти Южной Кореи рассматривают вариант создания ядерного оружия

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Южной Корее придется рассмотреть возможность создания ядерного оружия, заявил министр объединения Квон Ён Се, передает агентство Yonhap. Целью ведомства является содействие воссоединению Кореи. Он также сообщил, что возможен вариант с размещением американского тактического ядерного оружия.

Южной Корее придется рассмотреть возможность создания собственного ядерного оружия, возвращения американского тактического ядерного оружия или концепцию совместного использования ядерного оружия, если общественное мнение в этом вопросе изменится, — сказал министр.

9 ноября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Отмечается что снаряд относится к классу «земля — воздух» SA-5. Авторы подчеркивают, что подобные может использовать Россия в ходе военной операции на Украине. На обнаруженных обломках северокорейской ракеты найдены надписи на русском языке, что говорит об использовании разработанных в советское время компонентов.

5 ноября в Yonhap сообщили, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Запуски произошли в промежутке между 11:32 и 11:59 по местному времени. Снаряды пролетели 130 км с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 км.