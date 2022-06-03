Южная Корея изменит правила въезда в страну

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Власти Южной Кореи объявили об отмене обязательного карантина для приезжающих в страну непривитых граждан. Послабления начнут действовать с 8 июня, заявил премьер-министр республики Хан Дак Су в ходе совещания по реагированию на COVID-19.

«Мы собираемся реорганизовать систему контроля за въездом из-за границы. До последнего момента непривитые лица при прибытии из-за границы проходили обязательный семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации», — рассказал Хан.

Кроме этого с 8 июня в международном аэропорте Инчхон будут сняты все авиационные ограничения. Министерство транспорта Южной Кореи сообщает, что подобные меры позволят увеличить количество авиаперелетов в 2 раза — с 20 до 40 в час. В связи с увеличившимся спросом на билеты эта задача является приоритетной.

Несмотря на ряд COVID-послаблений, прибывающим в страну гражданам нужно будет предоставить ПЦР-тест в течение трех дней с момента их приезда.

Ранее об отмене коронавирусных ограничений заявило правительство Турции. С 1 июня у туристов перестали требовать ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. Исключение составили граждане, прибывающие из стран с повышенной эпидемиологической обстановкой.