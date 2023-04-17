Южная Корея и США начали крупные учения ВВС Yonhap: Южная Корея и США начали крупные регулярные учения ВВС Korea Flying Training

Фото: Staff Sgt. Mackenzie Mendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южная Корея и США начали ежегодные масштабные совместные учения ВВС под названием Korea Flying Training (KFT), которые будут продолжаться 12 дней, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных. Также Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.

В KFT примут участие 110 самолетов и более 1400 военнослужащих, учения пройдут на авиабазе в городе Кванчжу. С южнокорейской стороны мобилизованы истребители F-35A, F-15K и KF-16, а со стороны США — истребители F-16, F-35B, штурмовики A-10, многоцелевые истребители FA-18. Официальная цель учений — повышение оперативной совместимости союзников и их возможностей, включая отработку групповых полетов и оказание поддержки в ходе операций.

Ранее министерство обороны Швеции сообщило, что в стране 17 апреля начнутся крупнейшие военные учения за последнюю четверть века с участием 14 стран и 26 тысяч человек личного состава. Отмечается, что учения «Аврора-23» завершатся 11 мая. В ведомстве уточнили, что в них примут участие армия, флот, военно-воздушные силы (ВВС) Швеции и подразделения ополчения. Местом проведения маневров выбран остров Готланд на Балтийском море.