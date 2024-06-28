Южная Корея дополнила список запрещенных к поставкам в Россию товаров Yonhap: Южная Корея запретит поставки запчастей для оптических приборов в РФ

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Южная Корея дополнила список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики республики. Он был расширен на 243 пункта. В частности, ограничения затронули поставки металлорежущего оборудования, запчастей для оптических приборов и датчиков.

Уточняется, что после внесения изменений список экспортного контроля вырос до 1402 товаров. Несмотря на то, что общим правилом является запрет на поставки, южнокорейские власти допускают исключения в случаях, когда сделка была заключена до оглашения новых санкций. Предполагается, что ограничения вступят в силу к концу августа, когда завершатся все необходимые процедуры.

Ранее начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чанг Хо Чжин предупредил Россию о последствиях предоставления высокоточного оружия Северной Корее. По его словам, в таком случае республика не будет связана никакими обязательствами по поставкам летального вооружения Украине.

Вместе с этим товарооборот России и Индии увеличился на 10% по итогам первых четырех месяцев текущего года. По данным индийской таможни, показатель составил рекордные $23,1 млрд.