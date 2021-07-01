Юбилей коммунизма: в Китае отметили 100-летие КПК

Из кружка, в котором состояли представители левой интеллигенции Китая, КПК за 100 лет существования превратилась в самую большую политическую организацию мира, которая построила мощнейшую экономическую империю. КПК насчитывает более 95 млн членов и придерживается основных принципов марксизма в качестве руководящей идеологии и теоретической основы, сочетая их с конкретными реалиями КНР. К столетию им удалось выполнить задачу построения в стране среднезажиточного общества и победить бедность, сообщил лидер Китая Си Цзиньпин.
Шанхай отмечает столетие Коммунистической партии
Liu Ying/XinHua/Global Look Press
Фуян, Китай. Ученики одной из школ готовятся к празднованию столетия КПК
Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press
Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо поздравляют народ Китая с борта космической станции «Тяньхэ»
Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press
Праздник в начальной школе Дада, г. Бингмэй, провинция Гуйчжоу
Luo Jinglai/Sipa Asia/Global Look Press
Красочное шоу «Великое путешествие» в честь 100-летия основания Коммунистической партии Китая
Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press
Гонконг празднует столетие Коммунистической партии
Dominic Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press
Площадь Тяньаньмэнь перед началом празднования
Li Xiang/XinHua/Global Look Press
Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Tian Dingyu/XinHua/Global Look Press
Барабанщики на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Jin Liwang/XinHua/Global Look Press
Гвардия национального флага Китая (почётный караул) на площади Тяньаньмэнь
Ma Ning/Xinhua/Global Look Press
Молодёжный хор во время выступления на площади Тяньаньмэнь
Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press
Си Цзиньпин
Li Xueren/XinHua/Global Look Press
Вид на площадь Тяньаньмэнь сверху
Liu Jinhai/XinHua/Global Look Press
Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходила на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Li Ga/XinHua/Global Look Press
Гвардия национального флага (почётный караул) во время торжественного марша
Li Xin/XinHua/Global Look Press
Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press
Торжественная церемония на площади Тяньаньмэнь
Li Ga/XinHua/Global Look Press
Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press
Оружейный салют во время церемонии, посвящённой столетию Коммунистической партии Китая
Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Liu Jinhai/XinHua/Global Look Press
Жители города Фуян смотрят прямую телетрансляцию торжественной церемонии
Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press