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Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Азия

Юбилей коммунизма: в Китае отметили 100-летие КПК

17:41, 01 июля 2021
Фото: Tian Dingyu/XinHua/Global Look Press
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Из кружка, в котором состояли представители левой интеллигенции Китая, КПК за 100 лет существования превратилась в самую большую политическую организацию мира, которая построила мощнейшую экономическую империю. КПК насчитывает более 95 млн членов и  придерживается основных принципов марксизма в качестве руководящей идеологии и теоретической основы, сочетая их с конкретными реалиями КНР. К столетию им удалось выполнить задачу построения в стране среднезажиточного общества и победить бедность, сообщил лидер Китая Си Цзиньпин.

Шанхай отмечает столетие Коммунистической партии

Liu Ying/XinHua/Global Look Press

Фуян, Китай. Ученики одной из школ готовятся к празднованию столетия КПК

Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо поздравляют народ Китая с борта космической станции «Тяньхэ»

Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

Праздник в начальной школе Дада, г. Бингмэй, провинция Гуйчжоу

Luo Jinglai/Sipa Asia/Global Look Press

Красочное шоу «Великое путешествие» в честь 100-летия основания Коммунистической партии Китая

Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Гонконг празднует столетие Коммунистической партии

Dominic Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Площадь Тяньаньмэнь перед началом празднования

Li Xiang/XinHua/Global Look Press

Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Tian Dingyu/XinHua/Global Look Press

Барабанщики на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

Гвардия национального флага Китая (почётный караул) на площади Тяньаньмэнь

Ma Ning/Xinhua/Global Look Press

Молодёжный хор во время выступления на площади Тяньаньмэнь

Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Вид на площадь Тяньаньмэнь сверху

Liu Jinhai/XinHua/Global Look Press

Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходила на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Li Ga/XinHua/Global Look Press

Гвардия национального флага (почётный караул) во время торжественного марша

Li Xin/XinHua/Global Look Press

Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

Торжественная церемония на площади Тяньаньмэнь

Li Ga/XinHua/Global Look Press

Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press

Оружейный салют во время церемонии, посвящённой столетию Коммунистической партии Китая

Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Церемония, посвящённая столетию Коммунистической партии Китая (КПК), проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Liu Jinhai/XinHua/Global Look Press

Жители города Фуян смотрят прямую телетрансляцию торжественной церемонии

Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

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