Юбилей коммунизма: в Китае отметили 100-летие КПК

Китай впервые вывел на земную орбиту девять спутников с помощью ракеты морского базирования CZ-11. Она была запущена сегодня, 15 сентября. Спутники предназначены для фото- и видеосъёмки нашей планеты. Все материалы, полученные с их помощью, задействуют при оценке состояния земельных ресурсов и для борьбы с последствиями стихийных бедствий.

Запуск производился с платформы, которая находится в Жёлтом море. Как это было — в галерее NEWS.ru.