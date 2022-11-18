Yonhap: ВВС Южной Кореи отработали удар бомбами с лазерным наведением Yonhap: ВВС Южной Кореи отработали учебный удар бомбами с лазерным наведением

Фото: Sgt. Jackson Ricker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель-бомбардировщик F-35

ВВС Южной Кореи отработали учебный удар управляемыми бомбами с лазерным наведением GBU-12, сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Как отмечается, мероприятие стало ответом на запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. Это первая публичная демонстрация данного вооружения с использованием истребителей F-35A.

Объединенный комитет начальников штабов объявил 18-го числа, что в ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты он провел тренировки по поражению смоделированной северокорейской цели с помощью высокоточной бомбы GBU-12, — говорится в сообщении агентства.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что военные страны засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности. Ракету запустили в сторону Японского моря примерно в 10:48 (04:48 мск) 17 ноября из района города Вонсан. Позднее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что власти Токио собирают и анализируют данные о запущенной ракете вместе с США и Южной Кореей. Он отказался давать подробные комментарии о ракетном пуске.

На трехстороннем саммите в Камбодже 13 ноября лидеры США, Южной Кореи и Японии договорились, что будут укреплять расширенное сдерживание КНДР.