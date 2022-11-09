Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap. В публикации говорится, что снаряд относится к классу «земля-воздух» SA-5. Авторы подчеркивают, что подобные может использовать Россия в ходе военной операции на Украине. На обнаруженных обломках северокорейской ракеты найдены надписи на русском языке, что говорит об использовании разработанных в советское время компонентов, считают журналисты.

Неизвестно, произведена ли эта ракета в России или нет, — уточнил в разговоре с ними военный.

Как рассказал в беседе с Yonhap анонимный чиновник из Южной Кореи, точность данного снаряда заметно ниже, чем у новых северокорейских баллистических ракет малой дальности, и его легче перехватить.

Южнокорейская сторона подчеркнула, что не потерпит провокаций со стороны Северной Кореи и использует для борьбы с ними альянса с Вашингтоном.

5 ноября Yonhap сообщил, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Запуски произошли в промежутке между 11:32 и 11:59 по местному времени. Снаряды пролетели 130 км с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 км.

До этого агентство писало, что в небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.