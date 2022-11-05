Yonhap: КНДР запустила четыре баллистические ракеты в Желтое море

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря, сообщает Yonhap. Запуски произошли в промежутке между 11:32 и 11:59 по местному времени. Снаряды пролетели 130 км с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 км.

Северная Корея в субботу запустила четыре баллистические ракеты малой дальности (SRBM) в сторону Желтого моря, заявили южнокорейские военные. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуски из округа Тонгрим в провинции Северный Пхеньян примерно между 11:32 и 11:59, — говорится в сообщении Yonhap.

Накануне агентство писало, что в небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.

Вашингтон и Сеул условились продолжать тесное сотрудничество для разработки вариантов защиты США и их союзников в регионе. Стороны приняли решение продлить крупномасштабные военно-воздушные учения на Корейском полуострове.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на совещании с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил, что применение КНДР ядерного оружия против США или их союзников приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Главы силовых ведомств договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы КНДР.