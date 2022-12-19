Yonhap: КНДР провела связанное с созданием спутника-шпиона испытание Yonhap: КНДР заявила об испытании, связанном с разработкой спутника-шпиона

Фото: Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

КНДР заявила, что 18 декабря провела испытание, связанное с разработкой спутника-шпиона. Испытания прошли на ракетном полигоне Сохэ, сообщает Yonhap.

Южнокорейское агентство подчеркнуло, что Пхеньян произвел запуск тестового аппарата. Полностью завершить создание первого военного разведывательного спутника в КНДР рассчитывают в первой половине следующего года.

Первый военный разведывательный спутник будет готов к апрелю 2023 года, — отмечается в публикации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание «невиданной абсолютной» мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства.