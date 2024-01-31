Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее Yonhap: американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее

Фото: Sra Karla Parra/U.S Air/Global Look Press

В Южной Корее разбился истребитель F-16 ВВС США, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник. Инцидент произошел около 08:40 по местному времени (02:40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

Истребитель упал в море, спасенный пилот не пострадал, — заявил собеседник агентства.

Другие подробности происшествия не разглашаются. Город Кунсан находится в 274 километрах к югу от Сеула. Известно, что там расположена авиабаза ВВС США.

В декабре 2023 года также стало известно, что американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море. Самолет рухнул в воду во время учений в Южной Корее, в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Из-за удара воздушное судно разбилось. Пилот успел катапультироваться.

Кроме того, военный вертолет MH-60R Seahawk США во время учений упал в залив Сан-Диего у берегов Калифорнии. Все шесть членов экипажа выжили, они были доставлены на берег для медицинского осмотра.

Помимо этого, стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсуорт в США. Четыре члена экипажа смогли катапультироваться. Самолет выполнял учебное задание, при этом на аэродроме в Южной Дакоте была плохая видимость, облачность и минусовая температура. Правоохранители начали расследование, авиабазу временно закрыли.