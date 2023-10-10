Японского депутата исключили из партии из-за поездки в Россию Японский депутат Судзуки лишился членства в партии «ООЯ» из-за поездки в Россию

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Мунэо Судзуки

Руководство японской оппозиционной партии «Общество обновления Японии» приняло решение исключить депутата Мунэо Судзуки, сообщает телеканал NHK. Поводом для принятия такого решения стала поездка парламентария в Россию без предварительного согласования с руководством, что является нарушением правил. Кроме того, возмущение у сопартийцев вызвали высказывания Судзуки в поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Сам политик неоднократно выступал с опровержением критики со стороны членов «ООЯ». В частности он заявил, что видео с интервью российским журналистам было обрезано, и в действительности он призывал к прекращению боевых действий. По словам депутата, он намерен проконсультироваться с адвокатами, чтобы установить правомерность его исключения из партии.

Мунэо Судзуки прибыл в Москву 1 октября. В ходе своей поездки он встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко и рядом других российских политиков. Судзуки стал первым членом японского парламента, посетившим Россию с февраля 2022 года. При этом депутат подчеркнул, что в ходе своей поездки он не представлял правительство Японии или свою партию.