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Депутат от правящей Либерально-демократический партии Японии Цукаса Акимото арестован по подозрению в получении взяток от компании из Китая для лоббирования её интересов в игорном бизнесе.

Акимото до октября 2018 года занимал пост замминистра и курировал вопросы инвестиционных проектов. От трёх подозреваемых, как предполагают следователи, он получил $27500 для помощи в строительстве казино в Стране восходящего солнца, уточняет Reuters.

Japan ruling party lawmaker Tsukasa akimoto arrested over alleged bribe-taking https://t.co/TcVslXRYFF — The Mainichi (Japan) (@themainichi) December 25, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что заместителя начальника управления ГИБДД подмосковной Балашихи арестовали по подозрению в получении взятки от бизнесмена. Мужчина в период с апреля 2015 года по февраль 2018-го получил от генерального предпринимателя не менее 250 тысяч рублей за покровительство его деятельности, которая связана с содержанием уличной и дорожной сети города.