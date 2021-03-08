Японского чиновника отстранили за нарушение кодекса поведения

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Высокопоставленный японский чиновник из правительства страны отстранён из-за подозрений в нарушении кодекса поведения госслужащих. По предварительным данным, он является приближённым главы кабмина Ёсихидэ Суга. Речь идёт о вице-министре по административным делам и коммуникациям Ясухико Таниваки. В период с 2018 по 2020 годы он трижды встречался за ужином с представителями крупнейшей телекоммуникационной компании государства, и каждый раз визиты в ресторан оплачивали сотрудники фирмы. Общая сумма составила 107 тысяч иен ($987).

По законам Японии чиновники не имеют права получать какие-либо подарки от предприятий из секторов, регулированием которых они занимаются, передаёт агентство Kyodo.

Ситуация заслуживает крайнего сожаления, — отметил руководитель ведомства Рёта Такэда.

В начале марта 2021 года секретарь кабмина Японии по связям с общественностью Макико Ямада уволилась на фоне скандала, вызванным её неуместным участием в ужине с Сэйго Сугой. Мужчина является сыном премьера. В 2019-м Сэйго Суга, работающий в одной из продюсерских компаний, позвал женщину в ресторан, оплатив блюда. Её стоимость превышала 70 тысяч иен (около $650).

В то время Ямада занимала важную должность в Министерстве внутренних дел и коммуникаций, выдающее лицензии на вещание, требующиеся для работы продюсерских предприятий.

Накануне читатели японской газеты Mainichi Shimbun на сайте издания поддержали использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Комментарии были оставлены под статьёй посла РФ в Японии Михаила Галузина. Дипломат заявил, что Москва может передать технологии производства вакцины Токио, а также организовать совместное производство препарата, а не только экспортировать его. Правительство Японии подтвердило обсуждение этого вопроса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранных болельщиков скорее всего не пустят на трибуны ОИ в Токио. К этом склоняются организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр. Вопрос о допуске иностранных зрителей будет рассмотрен в середине марта. В это время пройдёт встреча руководителей оргкомитета соревнований, МОК, а также Международного паралимпийского комитета.