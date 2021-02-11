https://static.news.ru/photo/301701aa-6cfe-11eb-a43d-96000091f725_660.jpg Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японское правительство учредило должность министра по одиночеству. Соответствующее решение принял премьер Ёсихидэ Суга.

Назначить ответственного за принятие мер по борьбе с проблемой одиночества в стране японские власти решили на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Помимо того что люди теряют близких из-за болезни, изоляция ограничивает их контакты и вынуждает терять привычные социальные связи.

Также на островном государстве зафиксирован рост самоубийств, особенно среди женщин. Ёсихидэ Суга также связал этот факт с пандемией и изоляцией, а следовательно, и с неизбежным ростом депрессивных настроений среди граждан.

Министр по региональному развитию Тэцукси Сакамото возьмёт на себя также обязанности министра по одиночеству. На встрече с ним Суга поручил выработать необходимые меры для помощи людям.

Число самоубийств среди женщин растёт из-за затянувшейся коронавирусной катастрофы. Я хочу, чтобы вы нашли корень проблемы и приступили к комплексным мерам по её решению, — приводит слова премьера газета «Никкэй симбун».

Сакамото, в свою очередь, констатировал, что из-за коронавируса люди ощущают нехватку общения. Эта проблема становится всё более очевидной, и он намерен развивать деятельность по предотвращению социальной изоляции и сохранению связей между людьми.

Как ранее писал NEWS.ru, японская телерадиокомпания NHK опубликовала статью о вакцинации россиян от COVID-19 на Южных Курилах, которые в Японии называют «северными территориями». Читатели эмоционально отреагировали на статью, отметив, что в Японии вакцинация ещё не стартовала.