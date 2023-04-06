Японский военный вертолет пропал с радаров в районе Окинавы Kyodo: вертолет сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk пропал с радаров у острова Мияко

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вертолет сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk

Вертолет сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk исчез с радаров недалеко от острова Мияко префектуры Окинава на юге страны, сообщило Kyodo со ссылкой на источники в японском военном ведомстве. По их данным, на борту находилось несколько человек, их точное число неизвестно.

Вертолет Сухопутных сил самообороны Японии с несколькими военнослужащими на борту пропал без вести в водах у Окинавы, — говорится в сообщении агентства.

По данным Kyodo, многоцелевой вертолет UH-60 исчез с радаров около 16:40 (10:40 мск).

На поиски в регион направили четыре патрульных судна. Силы самообороны Японии собирают всю информацию о полете и устанавливают обстоятельства.

В конце марта американские СМИ сообщали о столкновении двух штурмовых вертолетов HH-60 Black Hawk военно-морских сил США во время тренировочного полета в штате Кентукки. Представитель военной базы Форт-Кэмпбелл Нондайс Турман сообщала, что по факту авиапроисшествия ведется расследование, особое внимание уделяется заботе о военнослужащих и их семьях, при этом о состоянии членов экипажа не уточнялось. В Пентагоне подчеркивали, что вертолеты из 101-й воздушно-десантной дивизии выполняли обычную учебную миссию.