Японский турист намерен отправиться на МКС в этом году

https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Космическим туристом, который отправится в декабре текущего года на МКС на российском корабле, может стать представитель Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Информацию о туристе из Страны восходящего солнца агентству подтвердили три источника. Четвёртый же рассказал, что для японца заказывается космическое питание из блюд национальной кухни.

В свою очередь британский эксперт по космосу Тони Куин в соцсетях распространил информацию, что туристом станет японская певица Юми Мацутое.

В компании — операторе космического туризма Space Adventures РИА Новости не прокомментировали эту информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что международная космическая станция (МКС) будет функционировать до 2028 года. Решение об этом приняли на высшем уровне, заявил заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Герой России Юрий Гидзенко.