Японский премьер извинился за участие сына в ужине с чиновниками

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга извинился за неуместное участие его сына Сейго Суги, который работает в продюсерской компании Tohokushinsha Film, в ужине с представителями министерства внутренних дел и коммуникаций.

Я прошу прощения за то, что мой сын имеет отношение к действиям, в результате которых чиновники нарушили кодекс поведения, — сказал он во время дебатов в парламенте.

Председатель японского правительства также подчеркнул, что никогда не говорит с сыном о его работе.

Сэйго Суга и его коллеги в 2020 году посещали ужины вместе с по меньшей мере 11 представителями ведомства, и оплачивали счета за их блюда. Между тем министерство выдаёт лицензии на вещание, которые необходимы для работы продюсерских компаний, таких как Tohokushinsha Film. Таким образом, чиновники фактически нарушили свой кодекс поведения, запрещающий им получать подарки от заинтересованных лиц, передаёт Kyodo.

Ранее NEWS.ru писал, что читатели японского портала Shukan Gendai подискутировали по поводу целесообразности продолжения диалога о Курильских островах. Они раскритиковали власти страны за их действия по данному вопросу.