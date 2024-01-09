Японский полуостров увеличился почти на 4,5 километра после землетрясения Площадь полуострова Ното увеличилась на 4,4 километра после землетрясения

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Площадь полуострова Ното, являющегося частью главного японского острова Хонсю, выросла на 4,4 километра в результате землетрясения, заявили специалисты Института сейсмологии при Токийском университете и Японского географического общества. По их данным, которые приводит ТАСС, площадь полуострова увеличилась вследствие подъема морского дна. В отдельных районах Ното береговая линия продвинулась примерно на 250 метров в северном направлении.

Землетрясение на острове Хонсю было зафиксировано 1 января. По словам жителей Ното, подъем морского дна произошел практически одновременно с подземными толчками. Позднее специалисты провели замеры на месте и изучили снимки с космических спутников, чтобы подтвердить информацию об увеличении площади полуострова. Отмечается, что землетрясение также создало на полуострове естественные волнорезы, которые помогут снизить разрушительный эффект от цунами.

Ранее правительство Японии обновило данные о числе погибших в результате январских землетрясений. По данным властей, жертвами стихии стали не менее 560 человек, еще 323 человека пропали без вести. Сильнее всего от землетрясений пострадала префектура Исикава, где полностью или частично были разрушены 1370 строений.