В Японии уйдет в отставку третий за месяц министр Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада уйдет в отставку

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Минору Тэрада

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада покинет свой пост на фоне многочисленных скандалов, сообщает Kyodo. Глава ведомства подаст прошение премьер-министру Фумио Кисиде. Тэрада станет третьим членом кабмина, ушедшим в отставку за последний месяц.

Чиновник обвиняется в махинациях, связанных с финансированием его избирательной кампании, нарушениях финансовой отчетности и связях с религиозной группировкой «Церковь объединения», против чего решительно выступает Кисида.

24 октября один из ключевых членов правительства, министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива был вынужден подать в отставку после разоблачения его контактов с «Церковью объединения». 11 ноября в отставку из-за скандала ушел министр юстиции Ясухиро Ханаси, который до этого публично заявил, что его работа в основном сводится к простому утверждению смертных приговоров.

Всего в течение последних 30 дней 29 чиновников в Японии лишились своих портфелей.

В августе стало известно, что рейтинг одобрения премьер-министра Японии Фумио Кисиды рекордно упал за месяц с 52% до 36%. Это самый низкий показатель с момента его вступления в должность. Люди критикуют правительство за неэффективную борьбу с распространением COVID-19, а также за связи политика с организацией, которая сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ.