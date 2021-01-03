Японский кабмин может ввести режим ЧС в регионах из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/10445588-4dd4-11eb-aefe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Японское правительство в ближайшие дни созовёт экспертный совет для обсуждения возможности введения режима чрезвычайной ситуации в Токио и трёх соседних префектурах.

2 января 2021 года губернаторы Токио, Канагавы, Сайтамы и Тибы попросили кабмин объявить в этих регионах ЧС, так как принимавшиеся до сих пор меры по сдерживанию COVID-19 не помогли. Число новых заражённых продолжает увеличиваться. Например, несколько дней назад столица обновила антирекорд по росту заболевших — 31 декабря зафиксировали свыше 1,3 тысячи случаев.

Больше всего эксперты опасаются излишнего давления на лечебные учреждения. Свои требования руководители префектур адресовали министру по делам восстановления экономики, ответственного за меры по COVID-19 Ясутоси Нисимуре. Журналисты отметили, что отсутствие на встрече премьера Ёсихидэ Суги уже является ответом — он поддерживает совмещение мер против распространения инфекции с планом восстановления финансовой системы, передаёт агентство «Киодо».

Японские медики 3 января выявили 3158 новых заболевших COVID-19. Число заражённых приблизилось к 246 тысячам за всё время пандемии. Из них в Токио 816 человек. Умерли 3634 гражданина. В тяжёлом состоянии находятся 714 человек.

Накануне власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения. Чиновники запретили работать некоторыми предприятиям. Среди них и развлекательные заведения. Меры приняты для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). До этого мэрия столицы Таиланда закрыла школы под управлением городской администрации на две недели, до 17 января, из-за ситуации с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп выразил недовольство темпами вакцинации от коронавируса в ряде штатов. По его словам, кампания там проходит слишком медленно. Аналогично высказывался и избранный президент страны Джо Байден. Он заявил, что при нынешних темпах на вакцинацию всех жителей США потребуются годы.