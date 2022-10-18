Японский депутат призвал Украину сдаться и положить конец конфликту Японский депутат Судзуки призвал Украину сдаться, если она не может сопротивляться без помощи Запада

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Украине необходимо прекратить военные действия и остановить конфликт, если страна не может воевать без помощи Запада, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, передает Yahoo News Japan. Он отметил, что все заявления западных СМИ об «ослаблении России» вызывают сомнения.

Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия, — сказал японский депутат.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси признался, что лично проводил работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН. В ней выражено осуждение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В начале октября директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что в настоящее время невозможно обсуждение с Японией всеобъемлющего договора об отношениях, в том числе о мире. Это связано с явно недружественной позицией, которую Токио занимает по отношению к Москве.