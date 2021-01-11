Японские врачи нашли новую мутацию коронавируса

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Власти Японии сообщили Всемирной организации здравоохранения о новом штамме коронавируса. По данным японских специалистов, мутация не сделала COVID-19 более заразным.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за появления нового штамма коронавируса в Великобритании многие страны ужесточили требования к въезжающим туристам. С 11 января все приезжающие в Англию должны будут иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до отъезда. В настоящее время власти России приостановили авиасообщение с Великобританией до 13 января 2021 года. Аналогичные требования ввела и Южная Корея.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.