https://static.news.ru/photo/0f607c86-6221-11ea-a55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivo Gonzalez/AFLO/Global Look Press

Учёные из японской правительственной комиссии провели пресс-конференцию, посвящённую коронавирусу. По их словам, с наступлением тёплой погоды люди продолжат заражаться.

Распространение вируса может продлиться от нескольких месяцев до полугода, передаёт Kyodo.

Специалисты отметили, что коронавирус, в отличие от гриппа, не исчезает с появлением тепла. Японским властям удалось предотвратить взрывное распространение болезни, однако людям не следует терять бдительности, отметили эксперты.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.

В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.