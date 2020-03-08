Учёные из японской правительственной комиссии провели пресс-конференцию, посвящённую коронавирусу. По их словам, с наступлением тёплой погоды люди продолжат заражаться.
Распространение вируса может продлиться от нескольких месяцев до полугода,
Специалисты отметили, что коронавирус, в отличие от гриппа, не исчезает с появлением тепла. Японским властям удалось предотвратить взрывное распространение болезни, однако людям не следует терять бдительности, отметили эксперты.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.
В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.
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