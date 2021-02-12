Японские пивовары остановили работу из-за землетрясения

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Крупнейшие пивоваренные компании Японии Asahi Breweries и Kirin Brewery остановили работы на своих заводах на северо-востоке страны, где произошло мощное землетрясение.

Как сообщает телеканал NHK, в городе Мотомия (префектура Фукусима) землетрясение повредило оборудование на заводе Asahi. Компания надеется, что производство можно будет восстановить до конца февраля. В Kirin рассчитывают вновь запустить завод в городе Сендай (префектура Мияги) через несколько дней. Объекты этой фирмы пострадали не так значительно.

Землетрясение в Японии произошло 13 февраля. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1. Сильные толчки ощущались в столице страны Токио. Эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима.

Практически сразу же была объявлена угроза цунами. Подземные толчки ощущались в десяти регионах северной, северо-восточной и центральной частей Японии. В метеорологическом управлении предупредили, что более слабые афтершоки вероятны ещё в течение недели, их уже зафиксировано более 20. При этом основные подземные толчки, как считают японские сейсмологи, также были «отложенным» афтершоком землетрясения, состоявшегося 11 марта 2011 года, писал NEWS.ru.

По последним данным, в результате стихийного бедствия пострадали 153 человека. В основном речь идёт о лёгких травмах. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отметил, что информации о летальных исходах не поступало.